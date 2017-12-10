لمخالفات صحية.. أمانة الباحة تغلق معملين لصناعة الحلويات (صور)

تواصل – واس:

أَغْلَقَت أمانة منطقة الباحة، بالتعاون مع هَيْئَة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، معملين لصناعة الحلويات تَمَّ رَصْدُ العديد من المخالفات الصحية فيهما.

وأَوْضَحَ أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن الجولات مستمرة على جميع المحلات التِجَارِيّة والمطاعم والبوفيهات، وكل مَا يتعلق بالصحة العامة، مُؤكِّدَاً أن الأمانة والبلديات التابعة لها لن تتهاون مع مخالفي الاشتراطات الصحية، وسيتم إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحلات المخالفة، ومصادرة وإتلاف المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.

ودعا أمين منطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أَي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، عن طريق الاتصال على رقم طوارئ الأمانة (940).