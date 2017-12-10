الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

الشرقية.. تخفيض طارئ لكميات المياه بـ«الهفوف» لمدة 3 أيام

الشرقية.. تخفيض طارئ لكميات المياه بـ«الهفوف» لمدة 3 أيام
0

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، عن تخفيض طارئ يوم الثلاثاء المقبل، لكميات المياه التي تصل لوسط الهفوف بمحافظة الأحساء ولمدة 72 ساعة، لإجراء أَعْمَال صيانة طارئة للخط المغذي للمياه بقطر (750 ملم) الذي تعرض لكسر إِحْدَى الْمَضَخَّاتِ.

وأَوْضَحَ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، فهد بن الحميدي العنزي، أن فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء وضع خطة عمل للفرق الفنية المختصة بأَعْمَال الصيانة الطارئة لتنفيذ هذه الأَعْمَال خلال فترة لن تتجاوز الثلاثة أَيَّام حتى يعود الوضع إلى طبيعته – بِإِذْنِ اللهِ -.

وأَضَافَ الحميدي أنه سيتم، بمشيئة الله، توفير صهاريج توزيع المياه في مناطق الضعف، وسد حاجة سكان وسط الهفوف خلال فترة انقطاع المياه.

يُذْكَرُ أَنَّ من يمتلك خزانات أرضية وعلوية مرتبطة مع بعضها بمضخة لن يلحظ النقص نظير قدرته التخزينية التي ستسهم في تَلْبِيَة احتياجاته المائية اليومية خلال فترة الصيانة، كما أن الترشيد والاستخدام الأمثل للمياه سيكون عنصراً آخرَ مسانداً لعدم الشعور بأي نقص بالخدمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفارة المملكة في ماليزيا تحذر من «مياه زمزم» مغشوشة

سفارة المملكة في ماليزيا تحذر من «مياه زمزم» مغشوشة

بالفيديو.. مواطنون بقرية في جازان يعتمدون على بئر لإيصال المياه إلى منازلهم

بالفيديو.. مواطنون بقرية في جازان يعتمدون على بئر لإيصال المياه إلى منازلهم

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

انقطاع الكهرباء في عدد من مدن المملكة.. والشركة: جاري الإصلاح

انقطاع الكهرباء في عدد من مدن المملكة.. والشركة: جاري الإصلاح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>