الشرقية.. تخفيض طارئ لكميات المياه بـ«الهفوف» لمدة 3 أيام

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، عن تخفيض طارئ يوم الثلاثاء المقبل، لكميات المياه التي تصل لوسط الهفوف بمحافظة الأحساء ولمدة 72 ساعة، لإجراء أَعْمَال صيانة طارئة للخط المغذي للمياه بقطر (750 ملم) الذي تعرض لكسر إِحْدَى الْمَضَخَّاتِ.

وأَوْضَحَ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، فهد بن الحميدي العنزي، أن فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء وضع خطة عمل للفرق الفنية المختصة بأَعْمَال الصيانة الطارئة لتنفيذ هذه الأَعْمَال خلال فترة لن تتجاوز الثلاثة أَيَّام حتى يعود الوضع إلى طبيعته – بِإِذْنِ اللهِ -.

وأَضَافَ الحميدي أنه سيتم، بمشيئة الله، توفير صهاريج توزيع المياه في مناطق الضعف، وسد حاجة سكان وسط الهفوف خلال فترة انقطاع المياه.

يُذْكَرُ أَنَّ من يمتلك خزانات أرضية وعلوية مرتبطة مع بعضها بمضخة لن يلحظ النقص نظير قدرته التخزينية التي ستسهم في تَلْبِيَة احتياجاته المائية اليومية خلال فترة الصيانة، كما أن الترشيد والاستخدام الأمثل للمياه سيكون عنصراً آخرَ مسانداً لعدم الشعور بأي نقص بالخدمة.