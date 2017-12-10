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متحدث «العمل»: لن نسمح بتأخير أجر العمالة المنزلية لـ3 أشهر

متحدث «العمل»: لن نسمح بتأخير أجر العمالة المنزلية لـ3 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، خالد أبا الخيل، إنه تم إِصْدَار بطاقات مسبقة الدفع للعَمَالَة المنزلية، بحيث يمكن أن يقوم المخدوم بتحويل الأجر الشَهْري للعَمَالَة عبر حساباتهم البنكية، ويصرفونه بواسطة تلك البطاقة.

وأَضَافَ، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، مساء اليوم الأحد، أن صاحب العمل إذا لم يودع الأجر سيكون هناك تنبيه له فِي الشهر الأول، وكذا فِي الشهر الثَّانِي، أما فِي الشهر الثالث فسيتم نقل خدمات العاملة، إن رغبت أو رغب صاحب عمل آخر، بعد وصول متأخرات الرواتب إلى 3 شهور، وسيكون هناك غرامة مالية على صاحب العمل وسيتم حرمانه من الاستقدام.

وأَوْضَحَ متحدث وزارة العمل أن القرار سيتم العمل به بأثر رجعي على العاملين الحاليين، منوهاً فِي الوقت ذاته بأن الجميع سيكون ملزماً به خلال 6 أشهر.

وَأَشَارَ أبا الخيل إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي، ولتعزيز مبادئ حقوق الإِنْسَان، مُشِيرَاً إلى أن القضايا الخلافية الخَاصَّة بالعمل كانت العام الماضي 23 ألف قضية كان من بينها قضايا تتعلق بعدم دفع الأجور الشَهْرية والإخلال بالعلاقة التعاقدية.

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