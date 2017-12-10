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صورة بديعة لأضواء الشفق القطبي من الفضاء

صورة بديعة لأضواء الشفق القطبي من الفضاء
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تواصل – وكالات:

التقط أحد أَفْرَاد طاقم محطة الفضاء الدَّوْلِيَّة، راندي بريزنيك، صورة بانورامية لأَضْوَاء الشفق القطبي من محطة الفضاء الدَّوْلِيَّة.

وكتب بريزنيك في تَغْرِيدة عبر صفحته الشخصية على تويتر: “طاقم محطة الفضاء الدَّوْلِيَّة يتمنى لكم ليلة سعيدة”.

ووَفْقَاً لرائد الفضاء، أَظْهَرَت اللقطات مدينتي نيو جيرسي ونيويورك؛ الأَمْر الذي أدهش مستخدمي الشبكة الاجْتِمَاعِيّة، إِذْ لم يتوقعوا رؤية مثل هذه الظاهرة الطبيعية في هذا الجزء من البلاد.

يُذْكَرُ أَنَّ ظاهرة الشفق القطبي أو الفجر القطبي والأَضْوَاء الشمالية، تنجم عن تفاعل الرياح الشمسية المكونة من البلازما، وهي جسيمات ذرية مشحونة كهربائياً، مع المجال المغنطيسي للأرض.

 

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