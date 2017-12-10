تحذير.. هاكرز يطورون فيروساً غير مرئي يهدد جميع مستخدمي «ويندوز»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

متحدث «العمل» عن الوافد الأردني المسيء للمملكة: خرج ولم يعد

متحدث «العمل» عن الوافد الأردني المسيء للمملكة: خرج ولم يعد

تحذير.. هاكرز يطورون فيروساً غير مرئي يهدد جميع مستخدمي «ويندوز»

تحذير.. هاكرز يطورون فيروساً غير مرئي يهدد جميع مستخدمي «ويندوز»
0

تواصل – وكالات:

أعلن خبراء شركة “إنسيلو” (enSilo)، أن الهاكرز طوروا فيروساً غير مرئي يهدد جميع مستخدمي نظام التشغيل ويندوز.

ويتم تشغيل البرنامج الضار على أساس “Process Doppelganging”، ويستخدم آلية نظام الملفات “NTFS” لإِصَابَة الكمبيوتر.

وَفْقَاً للمطورين، يمكن للفيروس الجديد التغلب على حماية أَي برنامج مكافحة الفيروسات. ويتم انْتِشَار البرامج الضارة على جميع أنواع نظام التشغيل بغض النظر عن مستوى الحماية.

ووَفْقَاً لصَحِيفَة “Bleeping Computer”، لفهم عمل الفيروس، يجب أن يتمتع الشخص بمعرفة كبيرة وعميقة في الكمبيوتر، وفِي وَقْتٍ سَابِقٍ، أعلنت شركة ” كاسبرسكي” أنه كل يوم يتم تسجيل 300 فيروس جديد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطبيق منتشر في «أندرويد» يُسرِّب بيانات 31 مليون مستخدم

تطبيق منتشر في «أندرويد» يُسرِّب بيانات 31 مليون مستخدم

متى يكون استخدام «الآي كلاود» و«دروب بوكس» خطراً على خصوصيتك؟

متى يكون استخدام «الآي كلاود» و«دروب بوكس» خطراً على خصوصيتك؟

لتجنُّب الاختراق.. معلومة مهمة عن تحديثات البرامج والتطبيقات

لتجنُّب الاختراق.. معلومة مهمة عن تحديثات البرامج والتطبيقات

كيفية اكتشاف رسائل تسجيل الدخول الزائفة في «نظام iOS»

كيفية اكتشاف رسائل تسجيل الدخول الزائفة في «نظام iOS»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>