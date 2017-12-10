تحذير.. هاكرز يطورون فيروساً غير مرئي يهدد جميع مستخدمي «ويندوز»

تواصل – وكالات:

أعلن خبراء شركة “إنسيلو” (enSilo)، أن الهاكرز طوروا فيروساً غير مرئي يهدد جميع مستخدمي نظام التشغيل ويندوز.

ويتم تشغيل البرنامج الضار على أساس “Process Doppelganging”، ويستخدم آلية نظام الملفات “NTFS” لإِصَابَة الكمبيوتر.

وَفْقَاً للمطورين، يمكن للفيروس الجديد التغلب على حماية أَي برنامج مكافحة الفيروسات. ويتم انْتِشَار البرامج الضارة على جميع أنواع نظام التشغيل بغض النظر عن مستوى الحماية.

ووَفْقَاً لصَحِيفَة “Bleeping Computer”، لفهم عمل الفيروس، يجب أن يتمتع الشخص بمعرفة كبيرة وعميقة في الكمبيوتر، وفِي وَقْتٍ سَابِقٍ، أعلنت شركة ” كاسبرسكي” أنه كل يوم يتم تسجيل 300 فيروس جديد.