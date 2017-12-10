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للنساء.. تناول هذا الدواء يومياً أثناء الحمل يقلل خطر الإصابة بـ«التسمم»

للنساء.. تناول هذا الدواء يومياً أثناء الحمل يقلل خطر الإصابة بـ«التسمم»
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تواصل – وكالات:

خلصت مراجعة منهجية وتحليلات تجميعية إلى أن النساء الحوامل اللائي يتناولن أسبرين عند بلوغهن الأسبوع السادس عشر من الحمل، أو قبل ذلك يقل لديهن خطر التعرض لتسمم الحمل في وقت مبكر، ولكن ليس تسمم الحمل في فترة متأخرة.

وقَالَتِ الطبيبة ستيفاني روبيرج من معهد أبحاث طب الأجنة في مُسْتَشْفَى كينجز كوليدج بلندن وزملاؤها: إن هذا التأثير اقتصر على النساء الحوامل اللائي تناولن مَا لا يقل عن 100 مليجرام من الأسبرين يَوْمِيّاً.

وأشارت “روبيرج” إلى أن عِدَّة تحليلات تجميعية بحثت في الأسبرين، وتسمم الحمل وأَظْهَرَت بعض النتائج أن الاستفادة كانت فقط بالنسبة للنساء اللائي بدأن تناول الأسبرين يَوْمِيّاً عند الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك.

وقل بشكل كبير احتمال الإِصَابَة بتسمم الحمل قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل عند النساء اللائي تناولن الأسبرين، ولكن الأثر لم يكن كبيراً بالنسبة لتسمم الحمل عند الأسبوع السابع والثلاثين أو بَعْدَ ذَلِكَ.

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