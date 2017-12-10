مخالفات تغلق مجمعين طبيين وصيدلية بـ«عسير»

تواصل – فريق التحرير:

أَغْلَقَت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، مجمعين طبيين وصيدلية مخالفة في محافظة خميس مشيط.

كما تم إيقاف نشاط مركز لفحص العَمَالَة بمحافظة محايل عسير؛ لوجود مخالفات رصدت من قبل إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة المنطقة.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن المديرية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بكل حزم مع أَي مخالف للأنظمة الصحية؛ وذلك حِرْصَاً على صحة المواطن والمقيم.

فِي سِيَاقٍ آخَر، قدمت مديرية الشؤون الصحية في منطقة عسير خدمات الطب المنزلي لـ 1761 مَرِيضاً مشمولاً بالبرنامج.

وأشارت مديرية الشؤون الصحية في عسير إلى أنه جرى تأمين 2365 جهازاً للمرضى، تنوعت مَا بين أسرة كهربائية، وكراسي كهربائية متحركة، وأجهزة توليد أُكْسِجِين، وأجهزة “باي باب وسي باب”، وأجهزة شفط البلغم، وأجهزة استنشاق البخار، وأُخْرَى لقياس نسبة الأكسجين بالدم، وقياس مستويات الضغط والحرارة.

كما تم تأمين رافعات كهربائية، ومراتب هوائية، وكراسي متحركة عادية، كما تم تأمين جهاز تنفس صناعي لمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية في مُسْتَشْفَى محايل.