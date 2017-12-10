سارقو التاريخ والممتلكات.. فعل مشين لجندي صهيوني في الخليل (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

متحدث «العمل» عن الوافد الأردني المسيء للمملكة: خرج ولم يعد

متحدث «العمل» عن الوافد الأردني المسيء للمملكة: خرج ولم يعد

سارقو التاريخ والممتلكات.. فعل مشين لجندي صهيوني في الخليل (فيديو)

0

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ على نطاق واسع مقطع فيديو يُظهر جندياً صهيونياً يسرق فاكهة من بائع فلسطيني بمدينة الخليل، مُسْتَغِلاً الأوضاع الأمنية الحَرِجَة في المدينة نَتِيجَة التظاهرات والاشتباكات التي خرجت بِسَبَبِ القدس.

وتشهد الخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجات واشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وظهر الجندي الصهيوني في الفيديو وَهُوَ يسرق الفاكهة، ثم يقوم بتوزيعها على اثْنَيْنِ من زملائه، دون أن يعلم بأن صاحب المتجر قد صوره.

وصور الفلسطيني المشهد أثناء اختبائه خوفاً من الاشتباكات، ثم نشره على موقع تويتر، مِمَّا أثار ضجة كبيرة، وَفْقَ مَا ذكر موقع “ديلي ميل”.

وزعم جيش الاحتلال الصهيوني، أنه تم إيقاف الجندي ومعاقبته، دون أن يوضح نوع العقاب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. أول عملية طعن بالقدس بعد قرار «ترامب»

شاهد.. أول عملية طعن بالقدس بعد قرار «ترامب»

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس

وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس

«الجارديان»: قرار القدس جعل أمريكا معزولة بمجلس الأمن

«الجارديان»: قرار القدس جعل أمريكا معزولة بمجلس الأمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>