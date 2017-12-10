سارقو التاريخ والممتلكات.. فعل مشين لجندي صهيوني في الخليل (فيديو)

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ على نطاق واسع مقطع فيديو يُظهر جندياً صهيونياً يسرق فاكهة من بائع فلسطيني بمدينة الخليل، مُسْتَغِلاً الأوضاع الأمنية الحَرِجَة في المدينة نَتِيجَة التظاهرات والاشتباكات التي خرجت بِسَبَبِ القدس.

وتشهد الخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجات واشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وظهر الجندي الصهيوني في الفيديو وَهُوَ يسرق الفاكهة، ثم يقوم بتوزيعها على اثْنَيْنِ من زملائه، دون أن يعلم بأن صاحب المتجر قد صوره.

وصور الفلسطيني المشهد أثناء اختبائه خوفاً من الاشتباكات، ثم نشره على موقع تويتر، مِمَّا أثار ضجة كبيرة، وَفْقَ مَا ذكر موقع “ديلي ميل”.

وزعم جيش الاحتلال الصهيوني، أنه تم إيقاف الجندي ومعاقبته، دون أن يوضح نوع العقاب.