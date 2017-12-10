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«العدل» توضح كيفية إلغاء الوكالة مع عدم وجود صورة منها
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب التواصل العدلي على موقع “تويتر” التابع لوزارة العدل، مَا قَالَ إنها أبرز خمسة أسئلة وردت إليه من المستفيدين خلال الأسبوع الماضي.

وجاء السؤال الأول بِشَأْنِ المدة التي يستغرقها إِجْرَاء رفع إيقاف الخدمات، حيث أكَّدَ الحساب أن الإجراء لا يأخذ وَقْتَاً إطلاقاً؛ كَوْن الرابط مع مركز المعلومات الوطني يتم آلياً.

السؤال الثَّانِي، كان بِشَأْنِ وجود صلاحية انتهاء لصك الطلاق من عدمه، وَأكَّدَ الحساب أن صك الطلاق يعتبر دَائِمَاً ولا يتم تجديده.

أما السؤال الثالث، فكان يستفسر عن وجوب أخذ موعد لدى كتابة العدل عند استخراج الوكالة، وأجاب الحساب أن الأَمْر لا يتطلب أخذ موعد.

السؤال الرابع كان يستفسر عن إمكانية الذهاب مباشرة إلى المحكمة أو الانْتِظَار لأخذ موعد، فِي حَالِ امتلاك المستفيد رقم طلب لحصر الورثة، وأجاب الحساب أنه لا يتم أخذ موعد.

وعن السؤال الخامس والأخير، فكان عن كَيْفِيَّة إِلْغَاء الوكالة مع عدم وجود صورة منها، وأجاب الحساب بأنه إذا كانت الوكالة إِلِكْتُرُونِيّة فيستطيع المستفيد معرفة رقمها من النظام، ويتم إلغاؤها بَعْدَ ذَلِكَ من إحدى كتابات العدل المختصة.

 

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