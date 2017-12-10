خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يقدم حلوى بيده للطفل خالد بن بندر بن فيصل بن بندر، وخلفه جده إلى أمه الأمير عبدالله بن فيصل.

الصورة التُقطت بشكل عفوي أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين للأسرة، وهي عادة اعتاد عليها الملك سلمان لأفراد أسرته.

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين، حيث عرف عن الملك سلمان دوما الاهتمام بالصغار والكبار على حد سواء، كما تسجل لقطات كثيرة الملك سلمان وهو يداعب الأطفال في مواقف أبوية مليئة بالعاطفة.