«التحلية»: 9 مليارات ريال لزيادة كمية المياه لمحافظات مكة

تواصل – واس:

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عَدَدَاً من العقود لزيادة كمية المياه في بعض محافظات منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، بجانب توقيع عقد تمديد أنابيب نقل وضخ المياه في المحافظات التي لم تصلها المياه بشكل كامل، بمبلغ تجاوز 9 مليارات ريال.

وتضمنت المشروعات إِنْشَاء محطة التحلية بجدة (المرحلة الرابعة) بالتناضح العكسي بالشعيبة، ونقل التقنية وشراء الماء المنتج من خلال إِنْشَاء وحدة تحلية متعددة التأثير بمحطة تحلية الشعبية، ونظام نقل مياه الشعيبة منى (ب)، والمرحلة الثَّانِية للخزن الاستراتيجي في مَكَّة الْمُكَرَّمَة، والمرحلة الأولى في الطائف، وتصنيع وتوريد أنابيب نقل مياه (عرفات/ الطائف)، وتنفيذ محطات الضخ، وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه (عرفات / الطائف).

وشملت المشروعات أَيْضَاً تصنيع وتوريد أنابيب نظام نقل مياه: (رابغ/ جدة / مكة)، وتنفيذ محطات الضخ، وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه: (رابغ / جدة / مكة)، وتنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه: (الطائف / تربة / رنية / الخرمة).

وكانت المياه من أهم المطالب التي تقدم بها السكان لسمو أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة أثناء زياراته السنوية لمحافظات المنطقة، إِضَافَةً إلى إِنْشَاء فروع للجامعات، وإيصال الكهرباء لقرى تَابِعَة لبعض المحافظات وغيرها من الخدمات التي تابع سُمُوّه تنفيذها بنفسه بشكل سنوي حتى تحقق ما يطَالب به الأهالي، وتكتمل فرحتهم اليوم بهذه الحزمة من المشروعات التي ستسهم في إنهاء مشكلة وصول المياه المحلاة بكميات كافية إلى كل محافظات المنطقة.