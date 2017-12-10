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وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء)، بمرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد)، لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وَذَلِكَ لِلعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

ودعا الدكتور سعد الحسين عميد شؤون أعضاء هَيْئَة التدريس والموظفين بالجامعة، الرَاغِبِين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ للعِمَادَة عبر هذا الرابط (هنا).

وَأَشَارَ الحسين إلى أن التقديم يبدأ اليوم الأحد 22/3/1439هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 3/4/1439هـ.

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