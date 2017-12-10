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مديونيات قطاع خدمات المياه تتجاوز الـ8 مليارات ريال

مديونيات قطاع خدمات المياه تتجاوز الـ8 مليارات ريال
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تواصل – متابعات:

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة، إن قيمة المديونيات المتراكمة لقطاع خدمات توزيع المياه في المملكة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تجاوزت الـ8 مليارات ريال حتى الآن، كما تجاوز عدد العملاء نحو مليوني عميل لجميع الفئات السكني والتجاري والحكومي.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” فقد أكد لمسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن إجمالي عدد عملاء شركة المياه الوطنية بلغ أكثر من 800 ألف عميل، في حين بلغ إجمالي عدد العملاء في الإدارات العامة لخدمات المياه في المملكة نحو 1.2 مليون، أي أن عدد عملاء قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة نحو أكثر من مليوني عميل.

وكان المهندس محمد الموكلي؛ الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، قد صرح في وقت سابق أن قيمة المديونيات المتراكمة للشركة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على القطاعين السكني والتجاري والجهات الحكومية، بلغت نحو 4.5 مليار ريال.

وأوضح، أن المديونيات المتراكمة على الجهات الحكومية بلغت 1.4 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المديونيات على المواطنين للقطاع السكني 1.5 مليار، في حين بلغت المديونيات المتراكمة على القطاع التجاري نحو 1.6 مليار ريال.

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