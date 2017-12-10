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ملياردير: البيتكوين سيحل محل «الذهب» قريباً

ملياردير: البيتكوين سيحل محل «الذهب» قريباً
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تواصل – وكالات:

أكد الملياردير والمستثمر كاميرون وينكلفوس، أن العملة الرقمية “بيتكوين” سترتفع بنسبة 20 ضعفاً، وسوف تتنافس مع الذهب.

وقال وينكلوس في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية: “أعتقد أن عملة البيتكوين سوف تحل محل الذهب، وهذا هو مجرد بداية، ونحن بالتأكيد لن نتوقف عند هذا الحد”.

ويعتبر الملياردير العملة الإلكترونية أكثر جاذبية من الذهب؛ لأن البيتكوين يستطيع أي شخص التنقيب عنها من خلال جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت وبرمجية التنقيب، فيستطيع المستخدم الحصول على قطع بيتكوين مقابل استخدام القدرة الحسابية التي يمتلكها جهاز الكمبيوتر في توليد قطع جديدة من البيتكوين، عبر حل معادلات رياضية ذات خوارزمية معقدة خاصة. فكلما كان المعالج ذا قدرة أقوى، استطاع الشخص حل المعادلات واستخراج البيتكوين.

وحقق الكثير من المستثمرين في مجال العملة الرقمية “بتكوين” ثروات هائلة نتيجة الارتفاع الخيالي لسعر العملة الرقمية والتي كسرت حيز 15000 دولار أمريكي.

وكان أولهم التوأمان “كاميرون وينكلفوس” و”تايلر وينكلفوس” اللذان حققا أعلى نسبة استفادة من هذه العملة بعد استثمارهما 11 مليون دولار بها عام 2013 حينما بلغ سعرها 120 دولارًا؛ لينمو ويتضاعف حجم هذا الاستثمار ليتجاوز حيز مليار دولار.

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