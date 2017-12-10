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تقني يؤكد أهمية تحديث «آيفون» الأخير: يعالج ثغرة خطيرة

تقني يؤكد أهمية تحديث «آيفون» الأخير: يعالج ثغرة خطيرة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المختص التقني ياسر الرحيلي، أهمية إجراء التحديث الأخير من شركة “أبل” لهواتف “آيفون”، لافتاً إلى أنه يعالج ثغرة خطيرة.

وأوضح “الرحيلي” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن “تحديث IOS 11.2 الأخير الخاص بالأيفون مهم لأنه يُغلق ثغرة KRACK الخاصة بالشبكات اللاسلكية”.

وفي سياق ذي صلة، نصح المختص التقني؛ رداً على سؤال أحد المغردين: “لا تُحدِّث الجهاز إلا بعد أن تأخذ منه نسخةً احتياطيةً”.

وجاء سؤال المغرد كالآتي: “حدثت جوالي على إصدار 11.1 و تعطل وبصعوبة استرجعته بالعودة لتحديث 11.0.3، السؤال هو: هل تنصحني بالتحديث للإصدار الجديد 11.2؟”.

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