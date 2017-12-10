بدء اختبارات قبول الماجستير في 18 تخصصاً بالجامعة الإسلامية

تواصل – فريق التحرير

بدأت اليوم إجراءات الاختبارات التحريرية الإلكترونية للقبول في برنامج الماجستير بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في 18 تخصصاً, وتستمر الاختبارات حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

وبدأت الاختبارات التحريرية الإلكترونية بتخصصات الدعوة، العقيدة، الإدارة التربوية، التربية الإسلامية، فيما سيكون الاختبار غداً الاثنين في تخصصات التربية الإسلامية، المناهج وطرق التدريس، التاريخ، الفرق، الإعلام، فيما سيقام بعد غدٍ الثلاثاء الاختبار للمتقدمين في تخصصي الفقه والأنظمة، فيما سيقام يوم الأربعاء في تخصصات الأصول، الاقتصاد، القضاء، في حين سيعقد يوم الخميس الاختبار في تخصصات القراءات، التفسير، فقه السنة، علوم الحديث، اللغويات، الأدب والبلاغة.

وأنهت الجامعة الإسلامية الأسبوع الماضي الاختبارات لبرنامج الدكتوراه في 15 تخصصاً، في حين تبدأ الأسبوع المقبل الاختبارات للمتقدمين لبرامج الدبلوم في 5 تخصصات, بعد اعتماد الجامعة برنامج إجراء الاختبارات إلكترونياً للمتقدمين لبرامج الدراسات العليا بالجامعة.