حقيقة فرض غرامة على السجلات التجارية غير النشطة

تواصل – فريق التحرير:

نفى الحساب الرسمي لضريبة “القيمة المضافة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً.

وأوضح، أن التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر الجاري، للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال فقط.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، إن الرسالة المتداولة عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل من لديه سجل تجاري ولم يسجل في الضريبة هي معلومة غير صحيحة.

وأضاف، أن المنشآت التي يقل إيرادها السنوي عن 187.5 ألف ريال معفاة من التسجيل في الضريبة، ويكون التسجيل إلزامياً للمنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية عن مليون ريال.