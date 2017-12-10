أحدث اختراع صيني.. قماش خاص يجعل الشخص غير مرئي (فيديو)

تواصل – وكالات

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، خبر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي في الصين، عن رجل يختفي بفصل قماش خاص مُبتكر يسمح للأشخاص بالاختفاء‏.

الفيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، بعد أن حصد نحو 21.4 ملايين مشاهدة وفقاً لما نقلت الصحيفة.

وفي الوقت الذي أثنى فيه الكثيرون على هذا الابتكار، أبرزهم نائب رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الأمن العام بالصين تشن شيكو، الذي عبّر عن اهتمامه بهذه التقنية وشارك الفيديو على موقع المدونات الصيني “ويبو” مؤكداً أن لهذا القماش فوائد في المجال العسكري، فيما شكك البعض في الفيديو واعتبروه مفبركاً.