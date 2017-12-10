لعبة «الحوت الأزرق» تواصل القتل.. هذه المرة في دولة عربية

تواصل – وكالات:

انتشرت على شبكة الإنترنت لعبة تسمى “الحوت الأزرق”، ويطلق عليها أيضاً اسم “تحدي الحوت الأزرق”، وهي اللعبة التي أثارت رعباً وفزعاً.

وتتكون اللعبة من تحديات لمدة 50 يوماً، وفي التحدي النهائي يطلب من اللاعب الانتحار، وهو ما حدث بالفعل في دولة عربية، والتي وصل عدد ضحايا اللعبة المميتة بها إلى 5 أشخاص في أقل من شهرين.

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن اللعبة تسببت في انتحار طالبين بمدينة سيدي عيش ببجاية في الجزائر، الجمعة الماضية، مبينةً أن المراهقين اللذين انتحرا شنقاً، يدرسان في نفس الثانوية، ويبلغان من العمر 16 سنة.

وقال والد أحد الطفلين في تصريح لوسائل الإعلام، إن ابنه كان “جد هادئ ومجتهداً في دراسته، قبل أن يتغير سلوكه فجأة، حيث عزل نفسه عن مجتمعه وأسرته وظل طوال المدة الأخيرة يعيش منفرداً مع هاتفه النقال، إلى أن تم العثور عليه، جثة هامدة بمسكنه العائلي”.

وأشار الأب إلى أنه كان لا يعلم بوجود لعبة قاتلة اسمها الحوت الأزرق، حيث دعا باقي الأولياء إلى ضرورة مراقبة أبنائهم بعدما تحولت الإنترنت من “تكنولوجيا العصر إلى سم قاتل يهدد الأطفال والمراهقين”، مطالباً بضرورة حظر هذه اللعبة التي أدخلت الخوف والحزن إلى بيوت الجزائريين.

يذكر أن مدينة سطيف شهدت في أقل من شهر انتحار 3 أطفال، بعد أن أقدم هذا الأسبوع طفل يبلغ من العمر 15 سنة على شنق نفسه بحبل، وذلك عقب انتحار طفل في التاسعة من عمره، وقبلهما ضحية أولى يبلغ من العمر 11 سنة توفي في شهر نوفمبر الماضي، بعد أن وضع حدًّا لحياته بشنق نفسه داخل غرفته بالمنزل.