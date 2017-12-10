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تحذير من خدمة شهيرة.. تستدرج المستخدمين بروابط مزيفة لسرقة حساباتهم

تحذير من خدمة شهيرة.. تستدرج المستخدمين بروابط مزيفة لسرقة حساباتهم
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر المختص التقني، مالك الدوسري، من بريد إلكتروني مزيف لخدمات “نت فيليكس”، مبيناً أنه يستدرج المستخدمين لسرقة حساباتهم.

و”نت فيليكس”هي خدمة مشاهدة فيديو حسب الطلب، من كل التصنيفات ولكل الأعمار وحتى مع الترجمة العربية، أي كأنك تشاهد برنامج على تلفازك لكن نتفلكس تعمل عن طريق الإنترنت وتعمل على كل الأجهزة المعروفة تقريباً.

وكتب “الدوسري” عبر حسابه على “تويتر”: “الحذر .. بريد إلكتروني مزيف لخدمات نت فيليكس يستدرج المستخدمين بروابط مزيفة لسرقة حساباتهم في: فيسبوك (تسجيل الدخول عن طريقة)، GMAIL تسجيل الدخول كذلك، الأخطر سرقة البطاقة الائتمانية”.

ويتوفر “نت فيليكس” على توزيعة أوبنتو فقط من لينكس وعبر متصفح جوجل كروم على الويب، بينما التوزيعات الأخرى غير مدعومة مباشرة وتحتاج لمحاكي مثل WINE.

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