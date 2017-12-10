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ضبط 5 آلاف كيلوجرام بذور منتهية الصلاحية ومبيدات محظورة بتبوك وحائل

ضبط 5 آلاف كيلوجرام بذور منتهية الصلاحية ومبيدات محظورة بتبوك وحائل
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة كميات من المبيدات المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات من البذور مجهولة المصدر، خلال جولة تفتيشية على المحلات الزراعية بمنطقتي تبوك وحائل.

وأوضح مدير عام إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس صلاح الحميدي، أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة أسفرت في منطقة تبوك عن ضبط 5250 كيلوجراماً من الأسمدة المنتهية الصلاحية و309 لترات من المبيدات المحظورة، و441 كيلوجراماً من المبيدات المحظور، و317 لتراً من المبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى بذور شعير غير مسجلة لدى الوزارة.

وأفاد المهندس الحميدي أن الجولات التفتيشية في منطقة حائل أسفرت عن ضبط 61 عبوة سماد منتهي الصلاحية، و53 مبيداً منتهي الصلاحية، و4 علب مبيد محظورة، إضافة إلى بذور مجهولة المصدر وغير مسجلة في الوزارة.

وبيّن المدير العام لإدارة الإنتاج النباتي أن الفِرَق أنهت إجراءات الضبط، وسترفع التقارير إلى لجان تطبيق العقوبات وفق نظام البذور والتقاوي ولائحته التنفيذية ونظام الأسمدة والمخصبات الزراعية ولائحته التنفيذية ونظام المبيدات الزراعية ولائحته التنفيذية.

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