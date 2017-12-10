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حفل للأمهات بالمتوسطة والثانوية الأولى لتحفيظ القرآن في حوطة بني تميم (صور)

حفل للأمهات بالمتوسطة والثانوية الأولى لتحفيظ القرآن في حوطة بني تميم (صور)
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تواصل- هياء الدكان:

عقدت المرشدة الطلابية في المتوسطة والثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة بني تميم وبإشراف كريم من مشرفة التوجية والإرشاد، شماء التميمي، مجلسا للأمهات بعنوان: (أمي جنة )؛ حيث تم استقبال الأمهات من قبل المرشدة الطلابية فوزية الدريهم ومشرفة النشاط نوف الخميس وبحضور وكيلة المدرسة بدرية الرقيب.

وكانت البداية كلمة للطالبة منال المغيرة، بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم للطالبة بلقيس الرقيب، ثم أنشودة ترحيبية للطالبة روان الراشد، كذلك أنشودة عن الأم (أمي جنة) مشاركة من طالبات أول متوسط، ثم فقرة رسالة إلى أمي للطالبة أروى الحمود، بعد ذلك تم تعريف الأمهات بواحة الأوركيد، وأنها ستكون متنفساً للطالبات لحوارهن وتنمية مواهبهن.

وتلا ذلك كلمة المشرفة: شماء شكرت فيها للأمهات حضورهن وعقبت بشكر الأستاذة فوزية على إبداعها وتميزها في هذه المبادرة واحة الأوركيد.

وألقت المرشدة الطلابية كلمتها، حيث رحبت بأمهات الحاضرات وشكرت لهن حضورهن لمتابعة بناتهن، وذكرت أهمية تنشئة الطالبة التنشئة الحسنة، وأهمية التعاون بين المدرسة والبيت، كم تم عرض بعض المقترحات والمشاكل التي تواجهه الطالبة سواء في المدرسة أو البيت من حيث مدخلات الأمهات ومناقشتهن في ذلك لطرح الحلول من أجل تحقيق مصلحة الطالبة والوصول بها إلى أرقى المستويات، ولقد تضمن اللقاء كلمة إرشادية وتوجيهية عن تهيئة بناتهن للاختبارات من قبل المرشدة الطلابية.

وقدمت المساعد الإداري، فاطمة المهيدي، فقرة تعريفية عن المشاركة المجتمعية وأبدت الأمهات تفاعلهن معها.

وختم البرنامج بفقرة مميزة بعنوان “شكراً لك أمي” عبرت فيه الطالبة عن شكرها لحضور أمها وقدمت لها هدية من تجهيز المشرفة وبمشاركة والدة الطالبة سارة البواردي.

بعدها تجولت الأمهات في مرافق المدرسة لرؤية نشاط بناتهن ثم أتيحت لهن فرصة للاستفسار عن مستوى بناتهن، ثم في نهاية اللقاء شكرت وكيلة المدرسة بالإنابة بدرية الرقيب الأمهات على حضورهن وإيجابيتهن أثناء اللقاء.

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