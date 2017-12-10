«أمانة القصيم» تغلق 9 منشآت مخالفة وتصادر «طن» مواد غذائية فاسدة (صور)

تواصل – فريق التحرير

أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس، (9) منشآت مخالفة للاشتراطات النظامية بمدينة بريدة، وصادرت “طناً” من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت بتحرير عدد من المخالفات ومصادرة مواد غذائية تم تخزينها بطرق مخالفة.

جاء ذلك خلال حملة ميدانية قامت بها أمانة منطقة القصيم “ممثلة ببلدية الديرة الفرعية”، يوم أمس السبت، بمشاركة إدارة العمليات والطوارئ والإدارة العامة للنظافة، استهدفت خلالها فحص تطبيق الاشتراطات الصحية على مستودعات المواد الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة بالمنطقة المركزية وسط مدينة بريدة.

وكشف المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأنه تم خلال الحملة إغلاق عدد (9) منشآت مخالفة للاشتراطات النظامية بمدينة بريدة، بالإضافة إلى مصادرة (1) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد من المخالفات ومصادرة مواد غذائية تم تخزينها بطرق مخالفة.

وأكدت أمانة منطقة القصيم بأن الحملات الميدانية متواصلة على عدد من المواقع تأكيد للسلامة العامة، ودعت عموم المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة بلدية بالاتصال على مركز العمليات والطوارئ على الرقم (940) الذي يتلقى البلاغات على مدار الساعة أو عبر تطبيق (صور وأرسل) على الهواتف الذكية.