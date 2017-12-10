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رغم إصابة 400 حالة بأنفلونزا «H1N1».. الصحة: الوضع مطمئن

رغم إصابة 400 حالة بأنفلونزا «H1N1».. الصحة: الوضع مطمئن
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تواصل – جدة

أكد الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية المشرف على منصة مكافحة العدوى في مركز القيادة والتحكم، أن نشاط إنفلونزا المعروفة باسم «H1N1» تراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كان متوقعاً نشاط الإنفلونزا خلال هذا العام في منطقة الشرق الأوسط والوضع يعتبر مطمئناً ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وقلَّل “عسيري” من خطورة فيروس «H1N1» أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير، التي تعتبر هذه الفترة موسمها، رغم تسجيل أكثر من 400 حالة إصابة بإنفلونزا «H1N1» منذ بداية موسم انتشار الفيروس بجدة.

وأَضاف وفقاً لـ«اليوم» أن هذه الفترة تعتبر موسما للإنفلونزا العادية، حيث أصبح فيروس إنفلونزا «H1N1» لا يحتاج لإجراءات عزل مثل «كورونا» وليس منه خطورة إلا على كبار السن الذين لديهم أمراض أخرى أو مَنْ ليست لديه مناعة، وإنه يتم فحص المخالطين ويتم إعطاؤهم التطعيمات، التي تقوم بها وزارة الصحة للمخالطين بدون الحاجة لعزل المصاب، وهذه التطعيمات جزء من الإجراءات الاحتياطية للحد من انتشار الفيروس ومنع تداعياته.

وأشار د. عسيري إلى أن مسمى إنفلونزا الخنازير تم تغيير اسمه من مرض إنفلونزا الخنازير إلى مرض إنفلونزا «H1N1» فهي تعتبر من سلالة الإنفلونزا الموسمية وصنفت مسمياتها حسب نوعيتها، فالموضوع حول وجود حالات مصابة لا شك أن وزارة الصحة لم تعلن عن أي حالات ويتم التعامل مع الحالات حسب نوعية وحدة وشدة الإصابة وأي حالات تحتاج إلى عملية عزل يتم ذلك فيما يمكن لمخالط المصابين أخذ التطعيم.

وتابع قائلاً: “الوضع يعتبر عادياً ومن المعروف أن هذه الأيام تعتبر موسم أمراض الإنفلونزا فهذه الأمراض الموسمية عادة تنتشر على نطاق واسع محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولا يوجد قلق في المملكة وجميع مناطق المملكة متوقع لها خلال موسم الإنفلوانزا تسجيل حالات إصابات الإنفلونزا العادية أو الموسمية وهناك إجراءات وقائية من خلال تقييم الحالات، ولم يصدر عن وزارة الصحة أي بيان بشأن وجود خطورة من الأمراض الموسمية”.

وأكد “وكيل وزارة الصحة” تراجعت نسبة الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين على مستوى مناطق المملكة سواء المنطقة الشرقية أو الوسطى أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية، هذا أمر معروف يحدث سنوياً ويحدث في كل بلدان العالم، ولا يعتبر من الأمراض الخطيرة أو الأوبئة التي تتطلب اتخاذ إجراءات صحية صارمة أو وقائية.

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