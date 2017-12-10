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حملة الفجر في جدة.. الإطاحة بـ349 مخالفاً ومجرماً

حملة الفجر في جدة.. الإطاحة بـ349 مخالفاً ومجرماً
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تواصل- فريق التحرير:

أطاحت الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة بـ349 مخالفاً بحي الروابي، فجر الجمعة، بينهم اثنان انتحلا صفة رجال الأمن، وآخر ضُبط بحوزته حبوب “كبتاجون” المخدرة.

ونفّذت شرطة جدة الحملة، فجراً، بعد تقسيم المواقع المستهدفة إلى 4 مربعات، وكان من بين المضبوطين أشخاص هاربون من كفلائهم، وآخرون يحملون إقامات مزوَّرة، بالإضافة لمتسللين ومجهولي هوية، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

وجاء تنفيذ الحملة عقب عمليات رصد دقيقة لمواقع المخالفين، ومن ثم قامت إدارة الدوريات الأمنية بتطويق المواقع، وإغلاق المخارج، وتمكنت الدوريات من إفشال مخطط هروب مخالف عثر بحوزته على حبوب “كبتاجون”.

وشاركت في الحملة 7 جهات هي: شرطة جدة، وإدارة الدوريات الأمنية، وقوات الطوارئ الخاصة، بالإضافة للدفاع المدني، والمرور، وشركة الكهرباء، والهلال الأحمر.

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