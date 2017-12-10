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في دقيقتين.. تعرَّف على ما يفعله السهر بجسمك ومدة النوم المناسبة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر النوم من الحاجات الأساسية والضرورية للإنسان، ليس فقط للراحة والاسترخاء، بل لأن بعض أجهزة الجسم لا تقوم بوظائفها إلا خلال وقت النوم، ولزيادة نشاط بعض العمليات المعقدة على مستوى المخ والجسم.

وحدَّد مقطع فيديو (فيديوجراف) نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي، عدد ساعات النوم التي يجب منحها للجسم، موضحةً أن البالغين يجب أن يحصلوا على 7 ساعات متواصلة من النوم في الليل حتى لا يصابوا بالأمراض.

وعدَّد الفيديوجراف فوائد النوم الكافي للجسم، والتي جاءت كالآتي:

1- تحسين المزاج والحالة النفسية.
2- ضبط الوزن.
3- تقليل التعرض للإصابات.
4- تحسين الحالة الصحية.
5- تقوية المناعة.
6- تحسين الذاكرة.
7- تنقية الفكر وصفاءه.

وجاءت أضرار “السهر” كالآتي:

1- النعاس أثناء النهار.
2- التعب والخمول.
3- ضعف التركيز والانتباه.
4- ضعف الطاقة.
5- تعكر المزاج.
6- الاكتئاب والتوتر.

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