إيقاف 39 مصنعاً لمياه الشرب المعبأة.. خلال عام

تواصل-الرياض:

قال عبد الرحمن السلطان، المدير التنفيذي للتوعية والإعلام الصيدلي في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنه تم إغلاق وإيقاف خطوط الإنتاج في 39 مصنعاً لمياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري 2017، بعد سحب العينات وإجراء التحاليل للتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية ومطابقتها، وفقاً لـ”لاقتصادية”.

وأكد “السلطان”، أن الهيئة تقوم بمتابعة ومراقبة التزام جميع مصانع مياه الشرب المعبأة في المملكة للتأكد من تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة من خلال برنامج رقابي شامل ودوري على جميع مصانع المياه المعبأة، البالغ عددها نحو 229 مصنعاً وتقع في 12 منطقة إدارية.