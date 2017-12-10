حِيَل نفسية فعالة تساعدك على إنقاص وزنك.. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات

تعد البدانة من أكثر المشاكل الشائعة في وقتنا الحاضر، وترجع لأسباب عدة، مثل الجينات الوراثية، والتغذية الخاطئة. ويمكن مواجهة البدانة بالتغذية الصحية وبعض الحيل النفسية، مثل تغيير نظام مكافأة النفس.

وبحسب البروفيسور كريستوف كلوتر، اختصاصي علم نفس التغذية، فإنه ليس من السهل على المرء التخلص من الوزن الزائد، خاصةً الأشخاص الذين يعتمدون على الطعام للتحكم في المشاعر، مثلاً عند الإكثار من تناول الطعام في حالات الغضب، أو الحزن، حيث لا يمكنهم التوقف بسهولة عن تناول الطعام في أغلب الأحيان.

فيما أشار ماتياس ريدل، اختصاصي التغذية وطب الباطنة وأمراض السكري، إلى أسباب عضوية تجعل من إنقاص الوزن أمراً صعباً، ومنها علي سبيل المثال الاضطرابات الهرمونية مثل أمراض الغدة الدرقية، التي تزيد من صعوبة إنقاص الوزن.

كما توجد بعض الأدوية والعقاقير، التي تعزز من زيادة الوزن، إضافةً إلى زيادة الوزن لأسباب وراثية، حيث يرتبط معدل الأيض القاعدي، الذي يستهلكه المرء أثناء الراحة، بالعوامل الوراثية.

وبدورها، تنصح خبيرة التغذية إنغريد آكر المرضى باللجوء إلى سجل الطعام، لتدوين ما يأكله المرء، مشيرةً إلى أنها تكره سماع كلمة “تغيير النظام الغذائي” لأن الأمر يبدو أسهل مما هو عليه، مشيرةً إلى أن التغذية عملية أكثر ديناميكية.

تغيير نظام المكافأة

ولمواجهة البدانة يجب تغيير نظام المكافأة، بالتخلي عن الطعام وتعويض الجسد والروح بشيء بديل، مثل قراءة كتاب جيد أو مقابلة الأصدقاء، واستبدال الكمية بالجودة، فبدل تناول قضيب شوكولاتة يمكن تناول اثنين من الحلوى الفاخرة.

وينصح البروفيسور كريستوف كلوتر قائلاً: “عندما يقول الشخص إنه حاول كثيراً إنقاص وزنه، ولم ينجح، فإن ذلك يرجع إلى أنه يحاول بصورة خاطئة”، مؤكداً أن أنظمة الحمية الغذائية التقليدية تعتبر محض هراء، إذ يحتاج الجسم إلى نظام غذائي مناسب لإنقاص الوزن بشكل دائم.

ويعني النظام الغذائي المناسب تناول ما تريد من الخضروات والمكسرات، وما تحتاج من البروتين، وليس الكثير من اللحوم والكربوهيدرات، وتناول الدهون الجيدة مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون بدل الكربوهيدرات والدهون الحيوانية في أغلب الأحيان.

ويمكن للمرء التعرف عما إذا كان ينبغي عليه إنقاص وزنه أم لا، من خلال محيط البطن.

وأوضح ريدل أن القيمة القصوى للنساء تبلغ أقل من 88 سم، بينما تقل لدى الرجل عن 102 سم، وما يزيد عن هذه القيم يعرف باسم البدانة أو السِمنة نظراً لأن الدهون في منتصف الجسم تجعل المرء عُرضة للأمراض.