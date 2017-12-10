جوجل تسد 37 ثغرة أمنية في متصفح كروم الجديد

تواصل- وكالات:

أعلنت شركة جوجل سدّ 37 ثغرة أمنية في الإصدار 63.0.3239.84 الجديد من متصفح كروم، رغم أن إصدار كروم 63 الجديد لا يشتمل على وظائف جديدة، إلا أن الشركة الأمريكية أجرت تعديلات كبيرة، خاصةً على إصدار كروم المخصص للأجهزة المحمولة المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد.

وأوضحت كريشنا جوفيند، أن هناك 19 ثغرة أمنية، اكتشفت بفضل خبراء الأمان الخارجيين، وأن إحدى الثغرات الأمنية صنفت”حرجة” وهو ما يتعلق ببروتوكول QUIC، والذي يعمل على تسريع عملية نقل البيانات المشفرة بين المتصفح وسيرفر الويب عن طريق TLS 1.3.

بالإضافة إلى وجود ثلاث ثغرات أمنية خطرة في عارض PDFium المدمج في متصفح كروم والمخصص لعرض ملفات PDF، علاوة على الكثير من ثغرات الانتحال، والتي سُدت في سطر العنوان المعروف باسم Omnibox في متصفح كروم، كما أصلح المطورون كذلك فلتر جافا سكريبت غير الكافي في سطر العنوان Omnibox.