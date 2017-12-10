«التدريب التقني» تدرس إضافة تخصص «صيانة القطارات والمترو» لكلياتها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

أنباء عن حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

أنباء عن حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

«التدريب التقني» تدرس إضافة تخصص «صيانة القطارات والمترو» لكلياتها

«التدريب التقني» تدرس إضافة تخصص «صيانة القطارات والمترو» لكلياتها
0

تواصل – جدة:

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها تدرس حالياً إضافة تخصص صيانة القطارات والمترو في الكليات التقنية، نظراً للحاجة إلى التخصص مع التوسع في استخدامات القطارات والمترو في السنوات المقبلة، والحاجة إلى الفنيين والشباب السعوديين المؤهلين في تلك التخصصات.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت في جدة أمس، بعنوان “التوطين المستدام”، تناولت توطين الصناعة ونقل التقنيات وأفضل الممارسات العالمية لمواءمتها وتطبيقها محلياً، بحضور ممثلي الشركة السعودية للكهرباء، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية في جدة، الغرفة التجارية، والمهندس جاسم الشمري مؤسس ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين.

وقال المهندس أحمد العتيبي؛ وكيل الكلية التقنية للتدريب في محافظة جدة، إن “الكلية تعمل على توطين وتأهيل الشباب السعودي للعمل في السوق، ولدينا التدريب المشترك لتوقيع مذكرات تعاون مع جميع القطاعات الخاصة لاستقطاب الشركات للخريجين وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

وقال، إنه تمت الموافقة على تخصص السلامة والصحة المهنية لإدراجه الموسم المقبل، تقريباً، وهو غير موجود في الجامعات، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود متدربين تحت التدريب في الكلية التقنية موظفين لدى شركات في القطاع الخاص.

من ناحيته، أكد الدكتور مهند الشيخ؛ الرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في توفير الحلول المتكاملة في مجالات التهوية والتبريد والتكييف، أهمية نقل أحدث التقنيات وتوطين الصناعات والوظائف، علاوة على دور القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق “رؤية المملكة 2030” وبرنامج التحول الوطني 2020.

وشدد على اهتمامه بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات، التي تتماشى مع الرؤية والبرنامج الوطني من أجل وضع المملكة على خريطة الدول المصنعة في المستقبل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تغريدة لـ«التدريب التقني والمهني» تثير استياء رواد مواقع التواصل

تغريدة لـ«التدريب التقني والمهني» تثير استياء رواد مواقع التواصل

«التدريب التقني»: صرف مكافآت المتدربين قبل نهاية الأسبوع المقبل

«التدريب التقني»: صرف مكافآت المتدربين قبل نهاية الأسبوع المقبل

«التدريب التقني» يطلق أول برنامج دبلوم صناعي للبنات

«التدريب التقني» يطلق أول برنامج دبلوم صناعي للبنات

أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب التقني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة

أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب التقني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>