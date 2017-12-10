«التدريب التقني» تدرس إضافة تخصص «صيانة القطارات والمترو» لكلياتها

تواصل – جدة:

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها تدرس حالياً إضافة تخصص صيانة القطارات والمترو في الكليات التقنية، نظراً للحاجة إلى التخصص مع التوسع في استخدامات القطارات والمترو في السنوات المقبلة، والحاجة إلى الفنيين والشباب السعوديين المؤهلين في تلك التخصصات.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت في جدة أمس، بعنوان “التوطين المستدام”، تناولت توطين الصناعة ونقل التقنيات وأفضل الممارسات العالمية لمواءمتها وتطبيقها محلياً، بحضور ممثلي الشركة السعودية للكهرباء، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية في جدة، الغرفة التجارية، والمهندس جاسم الشمري مؤسس ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين.

وقال المهندس أحمد العتيبي؛ وكيل الكلية التقنية للتدريب في محافظة جدة، إن “الكلية تعمل على توطين وتأهيل الشباب السعودي للعمل في السوق، ولدينا التدريب المشترك لتوقيع مذكرات تعاون مع جميع القطاعات الخاصة لاستقطاب الشركات للخريجين وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

وقال، إنه تمت الموافقة على تخصص السلامة والصحة المهنية لإدراجه الموسم المقبل، تقريباً، وهو غير موجود في الجامعات، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود متدربين تحت التدريب في الكلية التقنية موظفين لدى شركات في القطاع الخاص.

من ناحيته، أكد الدكتور مهند الشيخ؛ الرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في توفير الحلول المتكاملة في مجالات التهوية والتبريد والتكييف، أهمية نقل أحدث التقنيات وتوطين الصناعات والوظائف، علاوة على دور القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق “رؤية المملكة 2030” وبرنامج التحول الوطني 2020.

وشدد على اهتمامه بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات، التي تتماشى مع الرؤية والبرنامج الوطني من أجل وضع المملكة على خريطة الدول المصنعة في المستقبل.