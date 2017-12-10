الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

أنباء عن حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

أنباء عن حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

أنباء عن حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

أنباء عن حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»
2

 

تواصل – فريق التحرير:

تداول عدد من المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري، اليوم الأحد، أنباء صدور حكم قضائي لصالح متضرري الصندوق العقاري من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في أبها.

وقضى الحكم، بحسب مواطنين ومحامين حضروا الجلسة، بإلغاء قرار الصندوق العقاري والحكم لصالح متضرري الصندوق العقاري ومنح الصندوق مهلة شهر للاستئناف.

ونشر أحد المغردين، أن “المحكمة تلغي قرار الصندوق بتحويل المقترضين إلى البنوك وتلزم الصندوق بتطبيق القرار رقم 82 ونص الفقرة الثالثة منه وذلك بدفع قروض المقترضين من رأس مال الصندوق”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توضيح من الصندوق العقاري بخصوص حكم المحكمة الإدارية

توضيح من الصندوق العقاري بخصوص حكم المحكمة الإدارية

متضررو الصندوق العقاري: أصبحنا أسرى لدى البنوك

متضررو الصندوق العقاري: أصبحنا أسرى لدى البنوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>