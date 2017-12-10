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27 مليار دولار خسائر أمريكية بسبب حرائق كاليفورنيا

27 مليار دولار خسائر أمريكية بسبب حرائق كاليفورنيا
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تواصل – وكالات:

يتعرض أكثر من 86 ألف منزل جنوب كاليفورنيا لخطر الحرائق الهائلة في المنطقة، وهو ما قد تنتج عنه خسائر اقتصادية إجمالية بأكثر من 27 مليار دولار، وفقاً لتحليل شركة “كورلوجيك” المتخصصة في مجال تحليل البيانات.

ويعتبر 16% من إجمالي تلك المنازل في خطر كبير بسبب وقوعها في فئة المخاطر المرتفعة، وقالت شركة البيانات العقارية في بيان “إن هذا يمثل تكلفة إعادة بناء تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار”.

وأضافت “كورلوجيك” أنه “على الرغم من أن غالبية المنازل البالغة نحو 72.6 ألف – ما يعادل 84% من إجمالي المنازل – في خطر منخفض أو معتدل من الضرر، فإن الحرائق يمكن أن تتوسع بسهولة إلى المناطق المجاورة وتسبب ضرراً كبيراً”.

واندلعت في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق ضخمة منذ الاثنين الماضي، ولم ينجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق حتى الآن، وابتلعت النيران مئات البيوت، ويسابق رجال الإطفاء الزمن لاحتواء ست حرائق غابات تستعر في المنطقة قبل أن تهب من جديد رياح قوية متوقعة وتقوض جهودهم.

وبحسب “رويترز”، فقد أدت الحرائق إلى تدمير مئات المنشآت وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم، ويتوقع مختصو الأرصاد أن تشتد الرياح بحلول المساء ما يضع تحديات جديدة أمام 8700 من رجال الإطفاء يكافحون تلك الحرائق التي تتحرك بسرعة منذ خمسة أيام.

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