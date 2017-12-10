وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس

تواصل – وكالات:

قال هشام الدين حسين، وزير الدفاع الماليزي، إن جيش بلاده مستعد دائماً لتولي “مهمة ما من أجل قضية القدس”.

وحسب وكالة أنباء “برناما” الماليزية، قال “حسين” في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه،أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة الصهيونية، “ضربة للمسلمين”.

وأضاف وزير الدفاع الماليزي: “نحن بوصفنا بلدان مسلمة، يجب أن نكون على استعداد لمواجهة أي سلبيات محتملة، والجيش الماليزي مستعد دائماً لتولي مهمة ما من أجل قضية القدس، في حال تحرك الزعماء رفيعي المستوى، وقدموا مقترحاً”.

وأشاد بالمظاهرات الرافضة لقرار ترامب، التي نُظمت أمام السفارة الأمريكية في كوالمبور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة للدولة الصهيونية، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته الدولة الصهيونية عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة لا سيما من قِبَل الدول العربية والإسلامية.