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حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

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تواصل – الرياض:

أثار مقطع الفيديو المنسوب لأحد العاملين بمشروع تطوير وتأهيل بئر زمزم، الذي قال فيه إنه تم العثور على بئر جديدة لزمزم، وعرض لحفرة بها مياه نقية، حالة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة الأمر وصحته، الأمر الذي دفع شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى توضيح حقيقة الأمر، وأنه ليس عيناً جديدة لبئر زمزم، وأن المياه التي تدفقت من بئر جوفية قديمة وليست من بئر زمزم.

وقال أحمد المنصوري المتحدث الرسمي لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن الفيديو المتداول حول اكتشاف بئر جديد لزمزم، خلال أعمال مشروع تأهيل وتطوير البئر غير صحيح.

وأكد “المنصوري” أن المياه التي ظهرت في الفيديو المتداول هي مياه لبئر جوفية قديمة تم اكتشافها خلال عملية تطوير بئر زمزم، وليست عين جديدة لبئر زمزم.

من جانبها نفت اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام، العثور على بئر زمزم جديدة، بالقرب من الأولى خلال أعمال الحفر التي تجرى حالياً في مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم.

وأكدت “اللجنة الفنية” للمشروع، أن ما تم العثور عليه ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس سوى فتحة لقياس منسوب المياه الجوفية.

وقال الدكتور وائل بن صالح الحلبي عضو اللجنة والمتحدث باسمها، إنه يجري حالياً متابعة المياه الموجودة في الحفرة، وإجراء الاختبارات عليها من قبل الجهات المعنية، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

أما الدكتور ناصر سليمان العمري، أستاذ هيدرولوجيا المياه الجوفية المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز ومستشار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فقال إنه من الناحية الهيدرجيولوجية فإن هذه الموقع يعتبر منطقة رواسب وطمي وادي إبراهيم.

وأضاف “العمري”، أن هذا الموقع هو المجرى الرئيسي لحوض وادي إبراهيم المغذي لبئر زمزم المباركة، ومن الطبيعي أن تكون المنطقة المحيطة بموقع بئر زمزم، مشبعة بالمياه الجوفية القريبة جداً من السطح، حيث تغذي هذه المياه بئر زمزم المباركة، مشيراً إلى أن مياه زمزم تجمعت داخل البئر من جميع المصادر الرئيسية والفرعية، لافتاً إلى أن تعريف مياه زمزم هي المياه التي تقع داخل بئر زمزم (نقطة منبع البئر)، التي تتمتع ببصمة مائية خاصة وتراكيز كيميائية مختلفة.

وأكد الدكتور ناصر سليمان العمري، أن المصدر الرئيس للبئر المباركة في اتجاه الكعبة المشرفة، وموقع بئر زمزم على بعد 20 متراً من الكعبة المشرفة و18 متراً من مقام سيدنا إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، طبقاً لـ “عكاظ”.

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