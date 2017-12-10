تعرّف على «طعام خارق».. قليل السعرات وكثير الفوائد

تواصل – وكالات:

أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن البروكلي يعد بمثابة طعام خارق، ويعتبر كنزاً من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تعزز الصحة والرشاقة والجمال.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها على الإنترنت أن البروكلي يعد بمثابة مفتاح الرشاقة، حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 30 سعراً حرارياً فقط، كما أنه لا يحتوي على دهون أو كربوهيدرات، في حين يزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع طويلاً وتعمل على تنشيط حركة الأمعاء وتعزيز عملية الهضم.

ويزخر البروكلي بمضادات الأكسدة، التي تحارب السرطان، ويحتوي على الفيتامينات: B وC وE وK، والحديد، والزنك، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم.

مفيد للبشرة

ويمكن وصف فيتامين C وفيتامين E بفيتامينات الجمال، حيث يعمل فيتامين C على تقوية النسيج الضام، بتحويل البروتينات في الجسم إلى ألياف الكولاجين، التي تمنح البشرة القوة والمرونة.

أما فيتامين E فيحفز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهراً مشدوداً.

تقوية العظام والأسنان

ويعمل الكالسيوم وفيتامين K على تقوية العظام والأسنان، في حين يعمل فيتامين B2 على تقوية النظر، وتساعد الكاروتينات بشكل فعال في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر.

أما الحديد فيعد سلاحاً فعالاً لمحاربة التعب والإرهاق الدائمين.

وبفضل الثلاثية المكونة من مضادات الأكسدة والبوليفينولات وحمض الفوليك (فيتامين B9) يتمتع البروكلي بأهمية كبيرة لصحة القلب، إذ يحمي عضلة القلب من الأمراض أو التوقف.

ويحظى حمض الفوليك بأهمية كبرى للمرأة الحامل أيضاً نظراً لأن نقصه يهدد الطفل بتشوهات في العمود الفقري، والمخ، والنخاع الشوكي، والجهاز العصبي المركزي.