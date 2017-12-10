توجّه لعقد قمة عربية استثنائية بالأردن لمناقشة أزمة «القدس»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

توجّه لعقد قمة عربية استثنائية بالأردن لمناقشة أزمة «القدس»

توجّه لعقد قمة عربية استثنائية بالأردن لمناقشة أزمة «القدس»
0

تواصل- واس:

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه من الوارد عقد قمة عربية استثنائية في الأردن – باعتبارها الرئيس الحالي للقمة – لمناقشة وضع القدس في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع ووزراء خارجية فلسطين والأردن وجيبوتي (رئاسة مجلس الجامعة) بعد اختتام الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب: إن العرب سيذهبون لمجلس الأمن، وبناء على رد الفعل الأمريكي في المجلس، فقد يذهبون لدورة مستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد شهر سيعود وزراء الخارجية العرب مرة أخرى للاجتماع للتقييم، مضيفًا أنها معركة ممتدة ومتدرجة في التصعيد، وهذا القرار الذي صدر أمس سينقل للأمم المتحدة كوثيقة من وثائقها.

وفي رده على سؤال حول أن هذه القرارات سترضي الشارع العربي، أوضح أن الاجتماع اتخذ قرارات سياسية وليس مجرد قرارات بهدف التجاوب مع الشارع، مشيرا إلى أَن القرار الذي صدر أمس أن الولايات المتحدة خرجت عن الإطار القانوني وعزلت نفسها عن عملية السلام وقررنا الذهاب لمجلس الأمن والأمم المتحدة.

وفي شأن إمكانية سحب مبادرة السلام العربية، أكد أن مبادرة السلام طرح تقليدي موجود، وهي خيار لا بديل لها.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن القرار أبقى مجلس الجامعة منعقدًا وأن هناك خيارات أخرى متاحة بما في ذلك عقد قمة عربية إذا اقتضت الحاجة والأردن مستعد لاستضافتها بوصفه الرئيس الحالي للقمة العربية، مبينًا أنه تم الاتفاق على مجموعة من القرارات، إذ سيتوجه وفد من لجنة مبادرة السلام للمجتمع الدولي للحد من تبعات القرار والتوافق على تحقيق حراك فاعل وحقيقي.

وأكد الصفدي أن مبادرة السلام تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس المحتلة، وأنها أصبحت جزءًا من المرجعيات الدولية الخاصة بالسلام وجزء من الأسس التي تبنى عليها الجهود العربية والدولية لتحقيق السلام وتحظى بدعم دولي فهي توضح السلام الذي يطلبه العرب.

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه كان يريد تثبيت المواقف العربية، وحصل كوزير خارجية فلسطين على كل ما طلبه من حيث التوافق الكامل على الموقف العربي من مجمل القضية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات فإن هناك خلافات في التقييم، إذ اعتمدنا خطوات تدريجية تصاعدية، كما نسعى لربط الإجراءات العربية بفاعليات تحدث على المستوى الإسلامي ثم سنعود لنقيم وبناء على التقييم سوف نحدد مجموعة الخطوات اللاحقة التي سنأخذها”.

وأوضح المالكي “نحن لا نريد أن نستبق ماذا سيحدث في القمم الإسلامية، وسوف نحاول أَن نزاوج هذه المخرجات مع مخرجات القمة الإسلامية المقبلة، مؤكداً لا نقلل من شأن الخطوات التي اعتمدت أمس.

وأضاف: “سنذهب لمجلس الأمن ونطلب صدور قرار يرفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل للقدس، ومن المتوقع أن يكون فيتو أميركي وسنعيد الكرة مرة أخرى في مجلس الأمن وبعد ذلك سنتوجه للجمعية العامة تحت عنوان مختلف “متحدون من السلام”، مبيناً “نسعى للعمل مع الدول المعنية بالسلام لوضع مرجعية جديدة لعملية سياسية جديدة لتحقيق السلام”.

وأبان أنه عندما طُرحت مبادرة السلام كانت الظروف مختلفة وهي الآن أصبحت من مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي واعتمدت من مجلس الأمن ونحن كمجموعة عربية نحترم قرارات مجلس الأمن ونعتبرها مرجعيات السلام.

بدوره، قال وزير خارجية جيبوتي رئيس الاجتماع محمود علي يوسف: إن الاجتماع سلط الضوء على العواقب الوخيمة للقرار الأمريكي الذي يقضي على دور أمريكا كوسيط محايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسيرات لآلاف الأردنيين في الشوارع رفضاً لقرار ترامب‎

مسيرات لآلاف الأردنيين في الشوارع رفضاً لقرار ترامب‎

شاهد.. الأردن يغرق طائرة عسكرية ضخمة في خليج العقبة

شاهد.. الأردن يغرق طائرة عسكرية ضخمة في خليج العقبة

محكمة أردنية: 22 سنة سجنا لسعودييْن حاولا تهريب المخدرات

محكمة أردنية: 22 سنة سجنا لسعودييْن حاولا تهريب المخدرات

الأردن يحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة إلى المملكة

الأردن يحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة إلى المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>