ميانمار توطِّن الهندوس في أماكن الروهنجيا

تواصل – أراكان:

قال مراسل وكالة أنباء أراكان: إن حكومة ميانمار في ولاية أراكان بدأت في توطين عائلات من القومية الهندوسية في قرى كان يسكنها الفارّون الروهنجيا.

وأظهرت صور، حصلت عليها الوكالة، خياماً بنتها الحكومة لإيواء الهندوس، وذلك قبل عودة اللاجئين الروهنجيا من بنجلادش.

ويقول مراقبون روهنجيون: إن هذه الخطوة تصب ضمن مشروع الإحلال النموذجي الذي يستهدف توطين بوذيي دول الجوار والهندوس وسكان الغابات من عرقيات الشكما في قرى مسلمي الروهنجيا بعد تهجيرهم منها.

ويعتقد الناشط الروهنجي أحمد أبو الخير أن الحكومة أرادت بذلك مكافأة الهندوس على مواقفهم مع الحكومة في قضية اتهامهم للمسلمين الروهنجيا بقتل أفراد منهم مع انطلاق الحملة العسكرية في أغسطس الماضي وإجبارهم على اعتناق الإسلام، وذلك على الرغم من أنهم يعانون من مشاكل الهوية والحقوق المدنية.