«حقوق الإنسان» بالمملكة: 225 زيارة لسجون المباحث خلال عام

تواصل – الرياض

كشفت إحصائية لهيئة حقوق الإنسان في المملكة‏ عن قيامها بـ 857 زيارة للسجون ودور التوقيف خلال عام، منها 398 زيارة لدور التوقيف، و225 زيارة لسجون المباحث، و209 زيارات لسجون عامة، و25 لدور الملاحظة ورعاية الفتيات، خلال عام 2016م.

جاء ذلك في إحصائية للهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شملت الشكاوى والزيارات التفقدية والحالات التي رصدتها هيئة حقوق الإنسان للعام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧ه (٢٠١٦م).

كما قامت الهيئة بـ 14 زيارة لجهات عدلية، و8 زيارات لجهات تابعة لوزارة الداخلية، و132 لمستشفيات ومراكز صحية، و53 زيارة لمنشآت تعليمية. و110 زيارات لمؤسسات اجتماعية، و 7 لمكاتب العمل.