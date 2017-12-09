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التجارب النووية تتسبب في «زلازل» جديدة بكوريا الشمالية

التجارب النووية تتسبب في «زلازل» جديدة بكوريا الشمالية
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تواصل – وكالات:

قال مسؤول في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “إنها رصدت هزتين أرضيتين محدودتين السبت من موقع اختبار نووي في كوريا الشمالية نجمتا على الأرجح من التجربة النووية الضخمة التي أجريت في سبتمبر “.

وأضاف المسؤول أن الهزتين جاءتا بقوة 2.9 و2.4 درجة على التوالي الساعة 06.13 و06.40 بتوقيت غرينتش.

وقالت الهيئة “إن الهزتين كانتا قرب موقع بانجي ري للتجارب النووية حيث أجرت كوريا الشمالية سادس وأكبر تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر “.

وكانت سلسلة من الهزات الأرضية التي وقعت منذ إجراء تلك التجربة دفعت خبراء ومراقبين إلى توقع أنها ربما أسفرت عن تدمير الموقع الجبلي الواقع في شمال غرب كوريا الشمالية حيث تجرى التجارب.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الشهر الماضي اكتمال القدرة النووية لبلاده بعد اختبار أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات قال خبراء “إنه يضع الأمريكتين في مرمى الصواريخ الكورية”.

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