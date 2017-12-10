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خلع الضرس وإصلاحه ثم إعادته إلى مكانه.. حقيقة وليس خيالاً

خلع الضرس وإصلاحه ثم إعادته إلى مكانه.. حقيقة وليس خيالاً
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تواصل – وكالات:

أكد الدكتور أشرف سمير رفاعي، أستاذ مساعد علاج الجذور بطب جامعة الأزهر، بالمؤتمر الخامس للجمعية العربية للمعالجة اللبية “علاج الجذور”، أن هناك تقنية جديدة تمكن الطبيب من خلع الضرس، وإعادة تركيبه في الفك من جديد عندما يستعصى على طبيب الأسنان علاجه بالطرق التقليدية لعلاج الجذور.

وقال رفاعي إنه بعد خلع الضرس يتم علاجه خارج الفك، وإعادته من جديد في الفك خلال أقل من 15 دقيقة، وكلما قلت الفترة ازدادت نسبة نجاح هذه العملية، حيث لابد أن تبقى الخلايا الحية موجودة على سطح الجذور، وفقاً لــ “اليوم السابع”.

وأوضح أنه يتم قطع طرف جذور الضرس ثم حشوها من ناحية الجذور، وإرجاعها إلى فم المريض مرة أخرى، ويتم رتق اللثة حول الضرس، وتثبيت الضرس لفترة مؤقتة بلاصق لكي لا يتحرك حتى يلتئم بشكل جيد مكانه، وبعد حوالي أسبوعين يتم إزالة اللاصق الموجود حول الضرس لكي يؤدي الضرس عمله الطبيعي، موضحاً أن هذه التقنية جديدة، قد تحدث تطوراً كبيراً في كيفية خلع الضرس، ونوعية حشو الجذور، مشيراً إلى أن هذه التقنية تغني عن تكلفة زرع وتركيب الأسنان الصناعية.

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