«إل جي» تعتمد تقنية ماسح العين لمنع تجاوز قفل الشاشة

تواصل – وكالات:

تخطط إل جي إلى توسيع استخدام ماسح قزحية العين كرمز للأمان على الهاتف للملفات والتطبيقات الخاصة، بالإضافة إلى عمليات الدفع وغيرها من الأمور مع التأكد من إمكانية عمل هذه التقنية تحت أي ظرف خصوصا في الإضاءة المنخفضة.

إل جي أخذت إحدى هذه التقنيات وهي ماسح قزحية العين وقامت بتطويرها لتقدمها في هاتفها القادم G7 تحت اسم ماسح قزحية العين المتطور الذي لا يحتاج لمستشعر خاص بل سيكون مدمجًا ضمن الكاميرا الأمامية للهاتف.

حتى الآن لا يوجد إطار زمني لطرح هاتف LGG7 ولكن ربما تختار الشركة الكورية المؤتمر العالمي للهواتف والذي سيقام في برشلونة خلال الفترة من 26 فبراير المقبل حتى 1 مارس 2018.