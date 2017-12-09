«الضمان الصحي»: الطوارئ والولادة لا تحتاج موافقة التأمين قبل العلاج

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قال مجلس الضمان الصحي، إن التأمين الإلزامي يغطي الأمراض المزمنة وتكاليف أجهزة الضغط والسكر، ولا يشمل عمليات السمنة والخلايا الجذعية، مؤكدًا أن حالات الطوارئ والولادة لا تتطلب موافقة قبل إجرائها، على أن يتم إبلاغ شركات التأمين خلال 24 ساعة من استقبال الحالة.

وأشار المجلس إلى انتهاء التغطية التأمينية بانتهاء حد المنفعة الأقصى، بحد أقصى 500 ألف ريال، على أن يتحمل صاحب العمل مسؤولية التكاليف بعد ذلك.

وأوضح المجلس عبر موقعه الإلكتروني، أن من أبرز الحالات التي لا يشملها الضمان إصابات العامل عمدًا، وتساقط الشعر، وأدوية الطب البديل، والجراحة التجميلية، مشيرًا إلى أن تغطية سكر وضغط الحمل ضمن نفقات الحمل والولادة.

وأصاف، أن وثيقة التأمين الصحي تشمل جميع مصاريف إعادة الشخص المؤمن عليه، إلى موطنه الأصلي في حال الوفاة بحد أقصى 10 آلاف ريال، موضحةً أنه في حال العلاج خارج الشبكة يتم التعويض حسب الأسعار السائدة وفق العمر والتاريخ المرضي والفئة التأمينية.

ووفقًا للمجلس فإن الوثيقة تغطي الأمراض المزمنة، إذا تم الإفصاح عنها، ولم تكن ناتجةً عن حالات ضعف أو تشوه خلقي. ولفت التقرير إلى أن التطعيمات الموسمية غير مغطاة في التأمين الطبي.