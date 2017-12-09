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السجن مدى الحياة لـ«قس أمريكي» قتل امرأة منذ 60 عاماً

السجن مدى الحياة لـ«قس أمريكي» قتل امرأة منذ 60 عاماً
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تواصل- وكالات:

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن هيئة محلفين حكمت على قس كاثوليكي متقاعد بالسجن مدى الحياة في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، بعد إدانته بقتل ملكة جمال سابقة جاءت له من أجل الاعتراف لتنهي بذلك قضية قديمة أثارت قلق المجتمع قرابة 60 عاماً.

وكان جون فيت قساً زائراً في مكالين بولاية تكساس عندما جاءت إليه إيرين جارزا المدرسة التي كان عمرها 25 عاماً للاعتراف خلال الأسبوع المقدس في عام 1960.

وذكرت محطة كيه.أر.جي.في التلفزيونية وصحيفة ذا مونيتور أوف مكالين أن تلك كانت أقصى عقوبة ممكنة لفيت الذي كان عمره 27 عاماً وقت ارتكابه الجريمة، لكن عمره الآن 85 عاماً. وكان فيت يعيش في دار للمسنين في أريزونا عندما وجهت له الاتهامات العام الماضي، وسُلم إلى تكساس لمحاكمته.

واستدعى الإدعاء نحو 24 شاهداً من بينهم راهب من دير في ولاية ميزوري قال إن فيت اعترف له بقتل جارزا. وقدم ممثلو الادعاء أدلة على أن مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية ضغطوا على المسؤولين المحليين بعد ملاحقة فيت كمشتبه به في التحقيق المبدئي وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف من أن يعرض ذلك ترشح جون كنيدي للرئاسة للخطر في ذلك الوقت. وكانت ديانة كنيدي الكاثوليكية إحدى قضايا الحملة الانتخابية.

واستعان الإدعاء برسالة بعث بها في أغسطس 1960 قس كاثوليكي من تكساس لمسؤول كنسي آخر كدليل، كما حذر القس في هذه الرسالة من أن إقامة قضية قتل بشعة ضد قس كاثوليكي “قد يجعل ذلك فضيحة مثيرة بالنسبة للمعارضة ضد كنيدي”.

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