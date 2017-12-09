«الإحصاء» تكشف نسبة إنفاق الأسر على الكهرباء والوقود: النصف يرشِّدون

تواصل – الرياض

كشف تقرير خاص بمسح الطاقة المنزلي لعام 2017، صدر مؤخرا عن الهيئة العامة للإحصاء، أن 30.95% من الأسر يبلغ إنفاقها على الكهرباء والوقود أقل من 5% من مجموع الإنفاق السنوي للأسرة، في حين ينفق 36.71% بين 5 -10% خلال العام.

وأظهر التقرير الذي رصد استهلاك الأسر والمساكن للكهرباء والطاقة في المملكة، أن الأسر التي تنفق على الكهرباء والوقد أكثر من 20% من نفقاتها السنوية تعادل 7.15% من الأسر وهي النسبة الأقل من بين توزيع الاستهلاك، في حين ينفق 7.49% بين 16-20% سنويا، و17.71% بين 11% و15%، إذ تمثل الفئات الثلاث أقل من نصف الأسر بالمملكة..

وأوضح التقرير وفقا لـ”الوطن” أن أكثر من نصف الأسر بالمملكة مهتمة بترشيد وتخفيض استخدام الكهرباء، وبنسبة 56.1%، في حين أبدت 38.6% من الأسر بعض الاهتمام بذلك، ولم يمثل الموضوع أي أهمية لحوالي 5.3% من الأسر.

وأشار التقرير إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الأسر لا تستخد أي وسيلة أو جهاز لترشيد الطاقة الكهربائية، وبنسبة 74.37%، في حين يستخدم حوال 25.36% أجهزة لترشيد الطاقة الكهربائية.

وبيّن التقرير أن حوالي ثلث الأسر يرغب في إنفاق بعض المال لاستخدام أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية وبنسبة 44.48%، في حين 19.96% لا يرغبون في ذلك، و35.56% غير متأكدين من رغبتهم في استخدام تلك الأجهزة.

ولف التقرير إلى أن 53.81% من الأسر يعتقدون أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ستخفض من التكاليف المالية، و41.17% يعتقدون بأنها ستقلل من التكاليف بعض الشيء، و5.02% يعتقدون أنها لا تخفض من التكاليف.