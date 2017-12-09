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بعد طول انتظار.. جامعة طيبة تعلن عن وظيفة واحدة

بعد طول انتظار.. جامعة طيبة تعلن عن وظيفة واحدة
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تواصل – الرياض:

طالب مواطنون بإعلان جامعة طيبة عن وظائفها وتوطينها بعد ترقب دام لـ3 سنوات لينتهي بإعلان عن وظيفة واحدة شاغرة لفرع العلا تخصص سياحة وفندقة، في حين وعدت جامعة طيبة بأنه سيكون هناك إعلان للوظائف الأكاديمية قريبا للمواطنين والمواطنات.

وقالت الجامعة إن تخصيص الإعلان عن وظيفة محاضر سياحة وفندقة حاليا لفرع الجامعة في محافظة العلا يأتي دعما وانسجاما مع توجه المملكة برعاية السياحة والتراث في المحافظة، ومن ذلك إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكذلك إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تطمح أن تكون السياحة رافدا مهما من روافد الدخل للمملكة.

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