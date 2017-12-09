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2000 وحدة سكنية بـ370 ألف ريال في جدة

2000 وحدة سكنية بـ370 ألف ريال في جدة
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تواصل- الرياض:

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الإسكان ستبدأ خلال اليومين القادمين، إجراءات الحجز لـ2000 وحدة سكنية متنوعة في محافظة جدة، وفقا لـ”عكاظ”.

وأكدت المصادر أن الوحدات السكنية تمتاز بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة وموقعها المميز، الواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من 370 ألف ريال، في أول مشاريعها على مستوى المحافظة، ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأوضحت، أن الوزارة ستطلق أول معارضها في جدة أمام المستفيدين للدعم السكني ممن خصص لهم في الدفعات من برنامج «سكني» خلال العام الحالي، الذين سيدعون عبر رسائل نصية؛ تمهيدا لحجز مواعيد للحضور في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة.

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