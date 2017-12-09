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أمريكا.. «حرائق كاليفورنيا» تشرد 200 ألف شخص (فيديو)

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تواصل- وكالات:

عرقلت الرياح العاصفة جهود رجال الإطفاء الأمريكيين في محاولتهم إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في الوديان والتلال والمناطق السكنية في جنوب كاليفورنيا لليوم الرابع على التوالي.

وأجبرت ألسنة اللهب، ما يقارب من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم، ودمرت الحرائق مئات المنازل فيما أغلقت مئات المدارس في لوس انجليس أبوابها، بحسب “رويترز”.

وتخشى السلطات المحلية في الولاية الأمريكية من أن تكون الحرائق الرئيسية الأربع، التي تمتد من لوس أنجلوس فوق ساحل المحيط الهادئ إلى مقاطعة سانتا باربارا، تتوسع معززة برياح سانتا آنا الشهيرة في غرب البلاد، التي يمكن أن تصل إلى قوة الإعصار.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أنه “من المتوقع” أن تستمر الرياح العاتية على الأقل حتى السبت المقبل، ووفقا للتحذيرات التي أطلقتها مندوبة نظام الطوارئ في الولاية، فإن الرياح التي تهب من صحراء كاليفورنيا “حارة وجافة”، يمكن أن تصل سرعتها إلى 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة)، ما يهدد بخطر كبير.

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