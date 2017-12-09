جدة.. حادث مروري ومشاجرة تغلق مدخل أحياء السامر والواحة

تواصل – فريق التحرير:

تسبَّب حادث مروري، وقع مساء اليوم بين سيارتين في المدخل الوحيد لأحياء السامر الخمسة والواحة بشمال محافظة جدة، في حدوث عدد من الإصابات.

وأدى الحادث إلى تلفيات في السيارتين، أعقبه شجار بين طرفَيْ الحادث؛ ما استدعى تدخل الجهات الأمنية، وكذلك الهلال الأحمر الذي باشر الإصابات بسبب الحادث والمشاجرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأدى الحادث إلى تعطيل الحركة المرورية لمسافة طويلة، خاصة أن مكان وقوعه يعتبر المدخل والمخرج الوحيد لعدد من الأحياء شمال شرق طريق الحرمين، ويشهد حوادث بشكل شبه يومي، خاصة وقت المدارس.