الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

جدة.. حادث مروري ومشاجرة تغلق مدخل أحياء السامر والواحة

جدة.. حادث مروري ومشاجرة تغلق مدخل أحياء السامر والواحة
0

تواصل – فريق التحرير:

تسبَّب حادث مروري، وقع مساء اليوم بين سيارتين في المدخل الوحيد لأحياء السامر الخمسة والواحة بشمال محافظة جدة، في حدوث عدد من الإصابات.

وأدى الحادث إلى تلفيات في السيارتين، أعقبه شجار بين طرفَيْ الحادث؛ ما استدعى تدخل الجهات الأمنية، وكذلك الهلال الأحمر الذي باشر الإصابات بسبب الحادث والمشاجرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأدى الحادث إلى تعطيل الحركة المرورية لمسافة طويلة، خاصة أن مكان وقوعه يعتبر المدخل والمخرج الوحيد لعدد من الأحياء شمال شرق طريق الحرمين، ويشهد حوادث بشكل شبه يومي، خاصة وقت المدارس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«صحة جدة» تقرر إلغاء إدارة القطاع الخاص وتستحدث أخرى للاستثمار

«صحة جدة» تقرر إلغاء إدارة القطاع الخاص وتستحدث أخرى للاستثمار

جدة.. ضبط سائق «هايلكس» تعدى على رصيف كورنيش الواجهة البحرية

جدة.. ضبط سائق «هايلكس» تعدى على رصيف كورنيش الواجهة البحرية

حادث مروري يُسقط حواجز خراسانية بجسر الملك فهد في جدة (فيديو وصور)

حادث مروري يُسقط حواجز خراسانية بجسر الملك فهد في جدة (فيديو وصور)

وفاة طالبين وإصابة 5 من عائلة واحدة في حادث مروري بجازان

وفاة طالبين وإصابة 5 من عائلة واحدة في حادث مروري بجازان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد
«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>