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قبل أن تشتري مدفأة.. 7 نصائح مهمة من «حماية المستهلك»

قبل أن تشتري مدفأة.. 7 نصائح مهمة من «حماية المستهلك»
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت جمعية حماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين، عند شرائهم الدفايات الكهربائية؛ للحماية ولتلافي آثار موجة البرد التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مساء السبت (9 ديسمبر 2017)، بضرورة ألا يزيد طول سلك الدفاية عن مترين.

وأشارت إلى اهمية التأكد من كونها آمنة وذات جودة عالية، وحاصلة على علامة الجودة السعودية، أو علامة “UL”، لضمان مطابقتها لمقاييس السلامة، وأن تكون ذات جهد 220 فولت وألا تتجاوز قدرتها 2500 واط.

وأضافت، أنه من الضروري احتواء الدفاية على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارتها عن الحد الآمن، وكذلك وجود صمام أمان يطفئ الدفاية في حال ميلها أو سقوطها.

كما يستحسن، أن تحتوي على مفتاح تحكم في درجة الحرارة “ثيرموستات”؛ مما يساعد على خفض استهلاك الكهرباء، ووجود كارت الضمان أو تسجيله على الفاتورة بما لا يقل عن سنتين، وكذلك وجود كتيب التشغيل.

وتشهد المملكة حاليًا، موجة باردة، خاصة على الشمال، انخفضت خلالها درجات الحرارة ، مقتربة من درجة الصفر.

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