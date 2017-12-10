الجبير: على أمريكا التراجع عن قرارها بشأن القدس

تواصل – فريق التحرير:

دعا وزير الخارجية عادل الجبير، الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها بشأن القدس القاضي بأن تكون عاصمة للكيان الصهويني لما له من أثر سلبي على المنطقة، مؤكدا أن المملكة حذرت من أن أي إعلان قبل التسوية يشكل استفزازا للمسلمين ويضر بالعملية السلمية.

واكد الجبير خلال كلمته في جلسة الوزراء العرب، ندعو المجتمع الدولي لوضع حل شامل وكامل للحفاظ على السلم الدولي.

وقال وزير خارجية المصري سامح شكري ‘‘إنه لم يعد من المقبول السكوت عن الحقوق الفلسطينية‘‘ مضيفا أنه سيتم استغلال القرار الأمريكي من قبل الإرهابيين.

كما حث وزير خارجية الأردن، المجتمع الدولي على رفض القرار الأمريكي مؤكدا أن محاولات المس بهوية القدس جريمة لا تغتفر.

وكشف الوزير الأردني، أن المنطقة لن تنعم بالسلام إلا بقيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وهذا ما أكده وزير خارجية فلسطين الذي قال ‘‘لن يكون هناك سلام بدون إقامة دولة فلسطين ولا فلسطين بدون القدس‘‘ واصقا القرار الأمريكي بشأن القدس بأنه اعتداء على القوانين الدولية.